Voto Ue spacca maggioranza per Meloni match commissario con grana Ecr

(Di venerdì 28 giugno 2024) Bruxelles, 28 giu. (askanews) – Giorgialo ha spiegato bene ieri notte al termine del Consiglio europeo: la decisione di astenersi su Ursula von der Leyen (votando contro Antonio Costa e Kaja Kallas) è stata decisa “nel rispetto delle diverse valutazioni” – ovvero delle divisioni – dei partiti della. In effetti, se ce ne fosse stato bisogno, ilsui top jobs ha mostrato con nettezza le tre diverse posizioni che convivono nell’esecutivo. La vicenda delle nomine ha rinvigorito gli attacchi all’Ue di Matteo Salvini. Il leader della Lega grida a un “colpo di Stato” a cui “la democrazia ci impone di reagire con tutti i mezzi possibili”. Per questo, annuncia, “come Lega stiamo lavorando per un grande gruppo alternativo che porti nei palazzi di Bruxelles la voglia di cambiamento che milioni di italiani e di europei hanno chiesto con il”.