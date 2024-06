LIVE Arnaldi-Tsitsipas Roland Garros 2024 in DIRETTA | l’azzurro sfida uno dei favoriti al titolo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 2 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di ottavi di finale deltra Matteoe Stefanos. Il primo confronto diretto tra il greco e la giovane promessa azzurra vale tantissimo. In palio ci sono i primi quarti di finale in un torneo del Grand Slam per Matteo, che viene dalla netta vittoria ai danni del numero 6 del mondo Andrey Rublev. Nel cammino verso il 4° turno, ha sconfitto il n.3 francese Arthur Fils al 1° turno, bissando poi contro un altro beniamino di casa ovvero Alexandre Muller. Ha perso un solo parziale, il 2° contro la testa di serie numero 29 all’esordio. Il tennis proposto contro Rublev è stato oggettivamente di un’altra categoria rispetto all’visto nelle ultime uscite, primi turni parigini compresi.