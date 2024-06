Controlli dei carabinieri due militari aggrediti da 15enne con pistola pugnale e scooter rubato

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 2 giugno 2024) Tempo di lettura: 2 minutiTre minorenni sono stati denunciati nel cuore di Napoli daidella compagnia Napoli Centro. Nelle loro tasche 3 coltelli e una. Due lame erano rispettivamente nelle mani di un 17enne e unIl terzo, ancora un, portava incollati alla cintura une una‘replica’, col tappo rosso rimosso per non sembrare posticcia. Era in sella ad unoe, quando ilo hanno perquisito si è opposto, colpendo chiunque fosse a tiro. Per duelesioni guaribili in 7 giorni. Ispezioni anche nei locali dei Quartieri spagnoli. Per 4 ristoratori sanzioni salate per occupazione abusiva di suolo pubblico, assenza di autorizzazioni in materia di impatto acustico, insegne e tendaggi abusivi.