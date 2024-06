Cavalieri volanti I ginnasti in sella Lo spettacolo mondiale tra potenza ed eleganza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 1 giugno 2024) Evoluzioni che tengono assieme precisione, equilibrio e. Brianza capitaledel volteggio equestre, con centinaia di atleti tra i migliori del mondo a Villasanta insieme ai loro cavalli. Un evento sportivo di prima grandezza che il territorio sta ospitando in questo fine settimana grazie a una realtà che, partita da un piccolo pony club, è riuscita a diventare in 15 anni, con la passione e il duro lavoro della sua fondatrice, un centro affiliato al Coni e alla Fise, la Federazione italiana sport equestri, forte di istruttori qualificati e di tesserati di ogni età, dai bambini agli adulti in là con gli anni. Fino a domani il Club Ippico Monzese farà da scenario per il Concorso internazionale di volteggio, competizione valida per le qualificazioni per la Coppa del Mondo, nonché per i Campionati Europei e Mondiali senior, young e junior vaulting.