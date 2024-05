Un dipinto di Monet venduto all' asta per 35 milioni di dollari

(Di giovedì 16 maggio 2024) Il'Covone a Giverny' del gigante francese dell'impressionismo Claudeè statoall'a New York per quasi 35di, ha annunciato Sotheby's. Dopo il calo del mercato mondiale dell'arte nel 2023, le grandi case d'Christie's e Sotheby's hanno lanciato lunedì le loro vendite primaverili nella capitale americana delle arti e della finanza, in un clima piuttosto ottimista dopo i buoni risultati di Londra e Parigi. Sotheby's, che appartiene al miliardario franco-israeliano Patrick Drahi, ha annunciato mercoledì sera la vendita online, telefonica e nella sua sede di Manhattan di una cinquantina di dipinti di arte moderna per 235di. Uno dei dipinti più costosi, 'Covone a Giverny' (1893) ...

Garanzie e nuove leve sostengono l’asta da Sotheby’s - Garanzie e nuove leve sostengono l’asta da Sotheby’s - I due cataloghi hanno realizzato con 48 su 52 lotti offerti 267,3 milioni di dollari, entro la stima bassa. The Now è stato molto seguito dagli speculatori, interessati alle giovani artiste, il second ...

Compra quadro per poche migliaia di euro all'asta: forse è un Monet che vale milioni. La storia di Carlo Romagnoli - Compra quadro per poche migliaia di euro all'asta: forse è un monet che vale milioni. La storia di Carlo Romagnoli - Ha comprato un quadro all'asta per poche migliaia di euro ed ora potrebbe diventare milionario. Il dipinto infatti sarebbe attribuito a Claude monet, il pittore francese considerato uno dei fondatori ...