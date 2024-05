Ultime Notizie Roma del 16-05-2024 ore 08 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 16 maggio 2024)Daily News radio giornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio l’obiettivo di Giorgia Meloni Alle prossime elezioni europee e confermare il consenso che avevo quando sono diventata premier lo ha detto la stessa leader di Fratelli d’Italia definendo importante la questione perché abbiamo dovuto fare scelte difficili coraggiose parlando poi della manifestazione universitaria di piazza dichiarato alcune di queste persone sono professioniste della materia che provocano le forze dell’ordine Nella speranza che qualcosa vada storto e si possa dire che il governo ha metodi autoritari intervistata dal direttore della verità Maurizio Belpietro il premier parla anche di giustizia non funziona subito la riforma via libera della commissione finanze del senato all’emendamento del governo al Decreto superbonus che è stato approvato col voto ...