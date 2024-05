Uccise un fisioterapista per vendicare la figlia - arrestato un uomo

(Di giovedì 16 maggio 2024) AGI - È undi 59 anni di Canosa di Puglia, operaio edile, incensurato, la persona arrestata dalla polizia questa mattina: è accusato di aver ucciso il63enne Mauro Di Giacomo, il 18 dicembre scorso nel quartiere Poggiofranco di Bari. Secondo la ricostruzione del movente, una delle figlie dell'indagato, nel 2020, aveva intentato una causa civile nei confronti della vittima, per responsabilità professionale, accusandolo di averle provocato lesioni personali permanenti, in occasione di una seduta di fisioterapia, svoltasi nel settembre del 2019. Di Giacomo, costituitosi nel processo, aveva negato la sua responsabilità, oltre alla disponibilità di pervenire a qualsivoglia forma di transazione. La vicenda ha fatto insorgere nell'indagato, astio e rancore nei confronti del, sino a quando, la sera del 18 ...

Tecnologia e riabilitazione, le sfide del futuro: giornata di formazione a Palazzo Farnese - Tecnologia e riabilitazione, le sfide del futuro: giornata di formazione a Palazzo Farnese - Un punto di riferimento per i nostri cittadini è il polo riabilitativo di Fiorenzuola, dove ormai da due anni, si è investito in tecnologia, formazione del personale continua per permettere a fisiatri ...

Donna accoltellata a Bolzano in via Roen dal compagno durante una lite, arrestato l'uomo: usata lama da cucina - Donna accoltellata a Bolzano in via Roen dal compagno durante una lite, arrestato l'uomo: usata lama da cucina - Secondo le prime ricostruzioni, la coppia avrebbe avuto un acceso diverbio al culmine del quale il compagno della donna, un uomo di 39 anni, avrebbe afferrato un coltello di cucina, ferendola. La ...

Bari: un arresto per omicidio - Bari: un arresto per omicidio - La Squadra mobile di Bari ha arrestato un uomo, presunto omicida del fisioterapista Mauro Di Giacomo, ucciso a colpi di pistola a Bari.