Superbonus - detrazioni in 10 anni al taglio al 30% dal 2028 | ecco le novità del decreto Ok alla fiducia in Senato

Roma, 16 maggio 2024 - Il decreto Superbonus viene approvato nell'Aula del Senato con 101 si, 64 no, nessun astenuto. Il provvedimento, per il quale il governo ha chiesto e ottenuto il voto di fiducia , passa ora alla Camera. Il Dl deve essere ...

Superbonus, detrazioni in 10 anni al taglio al 30% dal 2028: ecco le novità del decreto - superbonus, detrazioni in 10 anni al taglio al 30% dal 2028: ecco le novità del decreto - Il decreto superbonus, che ha ricevuto il via libera dalla commissione Finanze del Senato e attende ora l’approvazione dell'aula con il voto di fiducia (in programma oggi, giovedì 16 maggio), ...

Dl Superbonus,Senato approva la fiducia - Dl superbonus,Senato approva la fiducia - L'Aula del Senato ha approvato la fiducia al decreto superbonus anche con il voto di FI.Tajabni:molte perplessità ma non viene meno la fiducia nel governo. Il governo ha posto la questione di fiducia ...

La Giornata Parlamentare. Superbonus, Eni e par condicio elettorale - La Giornata Parlamentare. superbonus, Eni e par condicio elettorale - La maggioranza si compatta sul decreto superbonus. Oggi il voto di fiducia Archiviate le tensioni registrate in commissione Finanze del Senato sul decreto superbonus, la maggioranza punta a una “rapid ...