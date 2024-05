(Di giovedì 16 maggio 2024) La scuola Rodari è stata chiusa a causa del maltempo, e sono sei leinagibili. Non è la prima volta, perché ogni volta che piove a dirotto lesi allagano. E ieri, quando i ragazzini sono stati mandati a casa, è scoppiata la. Unainiziata davanti all’istituto e proseguita in Municipio. Ieri sera si è tenuto un consiglio straordinario ma, alle 20, iancora non sapevano se gli spazi fossero tornati agibili. "Manca la manutenzione ordinaria – spiega Luisa Corsini, presidente del consiglio d’Istituto –. Non è il primo allagamento, quando piove a Opera ci facciamo il segno della croce. Bisogna prendere provvedimenti urgenti". L’incertezza sull’agibilità o meno delleè "inammissibile" secondo Ettore Fusco che, da consigliere comunale, è ...

Sei aule off limits. La protesta dei genitori - Sei aule off limits. La protesta dei genitori - La scuola Rodari di Opera chiusa a causa di allagamenti ricorrenti durante le piogge. Proteste dei genitori per la mancanza di manutenzione. Intervento delle autorità per risolvere l'emergenza.

Protesta delle tende per Gaza. Dopo Statale e Politecnico ora accampati alla Bicocca - protesta delle tende per Gaza. Dopo Statale e Politecnico ora accampati alla Bicocca - La protesta delle tende, partita a Milano dall’università ... occupando il piano terra di fronte all’aula magna e arrivando sino all’aula 211. Il giorno prima in Senato accademico erano state discusse ...

Torino, la protesta Pro Palestina: terzo giorno in tenda all'Università, bandiere dall'Energy Center al Valentino - Torino, la protesta Pro Palestina: terzo giorno in tenda all'Università, bandiere dall'Energy Center al Valentino - A differenza del Politecnico, dove la protesta delle tende ha trovato la solidarietà di ... A differenza di Palazzo Nuovo e, in parte, a Fisica, dove sono state occupate alcune aule obbligando a ...