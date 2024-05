Ritiro del Napoli a Castel di Sangro - il sindaco svela date | Amichevole con una squadra spagnola

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 16 maggio 2024) Ilprepara il prossimoestivo. Ildidi, a tal proposito, hato alcune importanti novità Con il campionato ormai agli sgoccioli, ilsta vivendo una stagione al di sotto delle aspettative. Dopo un inizio discreto, laè sprofondata in un periodo di crisi di risultati, che la vede attualmente rischiare di concludere al nono posto in classifica, fuori da tutte le competizioni europee. La delusione si riflette anche nell’umore dei tifosi, che non vedono l’ora di lasciarsi tutto alle spalle e iniziare a pensare all’anno che verrà. Nonostante il clima non idilliaco, il presidente Aurelio De Laurentiis, nella giornata odierna, ha deciso di tornare a parlare in conferenza stampa da Palazzo Petrucci, in ...