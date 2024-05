Presto potremo usare il telefono in auto senza vomitare | come funziona la nuova opzione per iPhone

(Di giovedì 16 maggio 2024)Vehicle Motion Cues, il sistema inventato da Apple per combattere la cinetosi. La novità arriverà per iOS 18, il prossimo aggiornamento del sistema operativo die iPad, insieme ad altre opzioni di accessibilità per i dispositivi.

La beta 2 di iOS 17.5 disponibile da oggi introduce per gli sviluppatori una delle novità già anticipate nelle scorse settimane: Apple permetterà di installare le app per iOS anche dai siti . Non tutti gli sviluppatori però potranno sfruttare questa ...

cambia no le regole per scaricare i software sui telefoni targati Apple grazie al Digital Markets Act. Ma per mettere le app disponibili per iPhone gli sviluppatori dovranno dimostrare di essere affidabili e dovranno comunque pagare una tassa ...

