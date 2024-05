Napoli - ADL in trattativa con Conte ma ha già una bozza d’accordo con un altro allenatore

Magari bastassero Manna e Conte per juventinizzare il Napoli , serve ben altro Max Gallo fissa l’attenzione su un fenomeno: i tifosi del Napoli , quasi unanimi, inneggiano alla venuta di Antonio Conte alla guida della squadra. Dopo aver acquisito ...

Sulla A1 Milano-Roma-Napoli, tra il bivio con la A24 Roma-Teramo e Valmontone in direzione di Napoli, si registra stamattina una coda di 9 km, per ripristino danni in seguito ad un grave Incidente avvenuto nella notte all’altezza del km 581. Tre i ...