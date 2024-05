Mo | Mezzaluna palestinese - ' oltre 15mila bambini uccisi a Gaza'

Malesia: Facebook ripristina i messaggi di Anwar sull'incontro coi leader di Hamas - Malesia: Facebook ripristina i messaggi di Anwar sull'incontro coi leader di Hamas - Meta Platforms, società statunitense che controlla Facebook, ha ripristinato i messaggio pubblicati su quella piattaforma dal primo ...

Israele: Brigate Qassam, razzi dal Libano verso caserma nel nord - Israele: Brigate Qassam, razzi dal Libano verso caserma nel nord - Beirut, 15 mag 17:12 - (Agenzia Nova) - Le Brigate Ezzedine al Qassam, braccio armato del movimento islamista palestinese Hamas, hanno annunciato di aver colpito con dei razzi lanciati dal Libano ...

Gaza, in guerra al telefono: “Ascolto le persone morire provando ad aiutarle” - Gaza, in guerra al telefono: “Ascolto le persone morire provando ad aiutarle” - Rana Faqih è la direttrice della sala operativa della mezzaluna Rossa. Fu lei a parlare con la piccola Hind Per mestiere, e forse per vocazione, Rana Faqih ascolta al telefono tutto il dolore di Gaza.