LIVE Bolelli Vavassori-Koolhof Mektic - ATP Roma 2024 in DIRETTA | caccia alla semifinale contro avversari diretti per le Finals

(Di giovedì 16 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenutidel quarto di finale di doppio maschile dell’ATP 1000 ditra. La coppia testa di serie numero 7 è senz’altro una delle più competitive su questa superficie. L’olandeserappresenta ormai da oltre 5 anni l’élite della specialità mentre il croatoè un solidissimo compagno di viaggio per l’ex compagno di Neal Skupski, con il quale ha giocato lenel 2023. Il pubblico del Pietrangeli potrebbe rappresentare l’ago della bilancia per una partita che, almeno sulla carta, si presenta in parità assoluta. A decidere le ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sfida della Nations League per la Nazionale italiana femminile che affronta la Germania ad Antalya in Turchia. Non era l’inizio che i tifosi azzurri si ...

Sky Sport Serie B 2023/24 Playoff e Playout, Palinsesto Telecronisti NOW (16, 17, 18 Maggio) - Sky Sport Serie B 2023/24 Playoff e Playout, Palinsesto Telecronisti NOW (16, 17, 18 Maggio) - Tempo di ultimi verdetti per la Serie BKT. Dopo la conclusione della stagione regolare, è tempo di playoff e playout, che determineranno l’ultima squadra che il prossimo anno giocherà in Serie A e la ...

Ghali in concerto chiede un minuto di silenzio per la Palestina - Ghali in concerto chiede un minuto di silenzio per la Palestina - Appena salito sul palco Ghali ha chiesto “un minuto di silenzio per tutte le vittime in Palestina” seguito da un lungo applauso. Al termine, ha aggiunto: “ Questo è l'unico silenzio che dobbiamo fare, ...

Laboratori, dialoghi e live show. Come iscriversi e restare aggiornati - Laboratori, dialoghi e live show. Come iscriversi e restare aggiornati - Nuova registrazione online per partecipare agli eventi su https://www.festivaleconomia.it/it/registrazione. Accesso alle sale, info e streaming talk principali. Ingresso gratuito fino a esaurimento po ...