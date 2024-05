La verità di Cardinale I partner del Milan sono i nostri tifosi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2024) "Inel. E prendo questo molto sul serio". Arriva dal Qatar Economic Forum di Doha il messaggio di Gerry. Intervenuto ieri al convegno organizzato da Bloomberg in rappresentanza di Red Bird Capitals, il numero uno rossonero ha parlato del suo percorso all’interno della società di via Aldo Rossi: "In questi anni da proprietario ho vissuto ciò che mi aspettavo. Ma un conto è la teoria, un altro è la pratica. Dico così perché i. In America chi possiede un club non ha questo tipo diship, mentre nel calcio europeo è una cosa che va presa sul serio. In Italia, poi, molto sul serio. E io lo faccio. Ma ...