La Promessa su Canale 5 - anticipazioni settimanali dal 18 al 24 maggio 2024 | Martina sconvolt - Antonio vuole sposarla

Scopriamo le Anticipazioni de La Promessa e scopriamo cosa succederà nelle puntate della Soap in onda dal 20 al 24 maggio 2024 . Ecco le Trame episodio dopo episodio.

Ecco le anticipazioni della soap spagnola per la puntata in onda domani alle 16:40 circa su Canale 5. Il prossimo episodio de La Promessa andrà in onda su Canale 5 giovedì 16 maggio alle 16:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: ...