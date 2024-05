Il teatro al Beccaria Veglia funebre di 24 ore | per un finale diverso

(Di giovedì 16 maggio 2024) Unadi 24 ore per accendere le luci su una realtà invisibile ai più, quella delle carceri. Si rivisita una tragedia shakespeariana per "riflettere sul malessere e la devianza minorile ai giorni nostri e sulla necessità che la società inizi ad ascoltare e a promuovere i valori dell’educazione, dell’arte e delcome antidoto contro ogni forma di violenza". Mariacristina Cavecchi è docente di Storia delinglese alla Statale di Milano e artefice del progetto teatrale “La Statale al BeKKa”. Qui è nata la compagnia teatrale Puntozero, composta da giovani detenuti dell’Istituto Penale Minorile Cesaree da studenti della Statale. Da una parte c’è l’arte, dall’altra la cronaca. Non lo nasconde Cavecchi: "Il progetto Typus (Transforming Young People Using Shakespeare, ...

Ad Augusta (Siracusa), una Donna ha ruba to il portafogli della figlia della defunta durante la veglia funebre

Pubblicato il 16 Aprile, 2024 La polizia di Stato ha denunciato una donna di 46 anni per ricettazione dopo aver ruba to il portafoglio , contenente carte di credito, durante una veglia funebre dalla borsa della figlia della defunta. L’indagine è ...

Avvocatura in lutto: è morto il penalista Giuseppe Sorriso - Avvocatura in lutto: è morto il penalista Giuseppe Sorriso - È morto, dopo una lunga malattia, il penalista cinquantasettenne Giuseppe Sorriso di Licata, molto conosciuto, stimato e apprezzato, in tutto l'Agrigentino.

Le case funerarie, il futuro delle onoranze funebri - Le case funerarie, il futuro delle onoranze funebri - Le case funerarie sono l’evoluzione delle onoranze funebri e rispondono a nuove richieste ed esigenze dei clienti.