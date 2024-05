Calciomercato Bologna - fari accesi sul nuovo grande colpo

(Di giovedì 16 maggio 2024) Un mercato per la Champions League. I felsinei, dopo aver matematicamente conquistato l’accesso alla coppa dalle grandi orecchie, hanno festeggiato laannata che ha permesso alla società di mettere in vetrina tantissimi talenti coccolati dalla sapiente guida di Thiago Motta, allenatore che a fine stagione saluterà la troupe rossoblù. Saranno diverse, certamente, le offerte che arriveranno per i gioielli messi in vetrina dalla società di Joey Saputo e qualcuno seguirà le orme del tecnico salutando la Torre degli Asinelli. Uno dei partenti potrebbe essere Riccardo Calafiori, pronto ad abbracciare i colori della Juventus. Con chi sostituire l’ex terzino che l’allenatore italo-brasiliano ha convertito a centrale di difesa? Ecco un nome caldissimo per ildel...

Mai in lotta per lo scudetto, poi vinto dall’Inter, eliminato anzitempo da Coppa Italia ed Europa League e subissato da una contestazione che nelle ultime settimane si è certamente fatta più pressante. I rossoneri, secondi nella classifica di Serie ...

Devastanti alluvioni in Brasile, la Cbf sospende il campionato di calcio - Devastanti alluvioni in Brasile, la Cbf sospende il campionato di calcio - (ANSA) - ROMA, 16 MAG - Le devastanti alluvioni che hanno colpito il Brasile hanno indotto la Federcalcio brasiliana (Cbf) a sospendere due giornate del Brasilerao, il campionato di calcio nazionale..

Calcio giovanile, Tropical Coriano: U5 al rush finale. Che festa per i 70 anni del club - Calcio giovanile, Tropical Coriano: U5 al rush finale. Che festa per i 70 anni del club - La Under 15 del Tropical Coriano nella seconda sfida del girone a sei squadre ha pareggiato in casa contro la Dozzese per 0-0. La squadra di Claudio Lazzaretti ha fatto la partita ma non è riuscito a ...