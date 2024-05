Alluvione - nuovo bando Fino a 600 euro a famiglia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 16 maggio 2024) Nuovi contributi per chi ha subito danni dell’a venerdì 28 giugno sarà possibile presentare la domanda per ilavviso pubblico del Comitato prato pro emergenze della protezione civile per l’erogazione di contributi finanziari a sostegno dei nuclei familiari danneggiati dall’del 2 e 3 novembre: dopo il primodi aiuti, dell’8 gennaio scorso, questo secondo avviso prevede lo stanziamento di una somma di 60mila, ottenuti grazie alle numerose donazioni economiche che ancora arrivano da parte di associazioni e singoli cittadini, tramite la raccolta fondi per l’emergenza, attivata subito dopo i tragici eventi di novembre. Il contributo massimo erogabile per nucleo familiare è pari a 600. Possono ...