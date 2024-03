Lacrime di Cristallo | Lisa Vittozzi è la regina del biathlon Dai demoni nella testa al trionfo | “Le sue difficoltà ora sono un punto di forza”

(Di lunedì 18 marzo 2024) Il tricolore in mano e leagli occhi. Cosìha tagliato il traguardo dell’ultima gara di Coppa del Mondo di. L’azzurra ha vinto la Sfera di, l’impresa è compiuta. La 29enne di Sappada alla vigilia dell’ultima tappa stagionale a Canmore in Canada era staccata di 73 punti dalla norvegese Ingrid Tandrevold, ma grazie a due vittorie in tre gare ha ribaltato la situazione. L’Italia torna a vincere la Sfera diquattro anni dopo l’ultima volta. E come nel 2020, quando Dorothea Wierer si impose su Tiril Eckhoff, riuscendo a battere la Norvegia. Oltre al primo successoclassifica generale,conquista le Coppe di specialità dell’individuale e dell’inseguimento. Un inverno eccezionale, cominciato con ...

