(Di domenica 17 marzo 2024) La procura di Firenze hail rinvio a giudizio per l'exdelFiorentino, Alexander, le cui dimissioni, nel febbraio 2023, portarono al commissariamento straordinario della fondazione, concluso il 5 marzo scorso L'articolo proviene da Firenze Post.

In programma la Trauer-Symphonie di Haydn , Nobilissima visione di Hindemith e L’incantesimo del Venerdì Santo di Wagner L'articolo Firenze , Maggio Musicale : Daniele Gatti dirige Haydn , Hindemith e ... (firenzepost)

Firenze, 17 marzo 2024 – Per l’ex sovrintendente del teatro del Maggio Musicale Fiorentino , Alexander Pereira , la procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio . Le accuse sono peculato e ... (lanazione)

Sei un viaggiatore goloso Ecco i festival culinari da non perdere nel 2024 - Alcune mete internazionali che ospitano festival dedicati alla cucina o che custodiscono ingredienti e ricette che le hanno rese celebri nel mondo. Da segnare in calendario per un anno dal sapore inco ...italiaatavola

Maggio Musicale: chiesto il processo per l’ex sovrintendente Pereira. L’accusa: peculato e malversazione - La procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio per l'ex sovrintendente del Maggio Musicale Fiorentino, Alexander Pereira, le cui dimissioni, nel febbraio 2023, portarono al commissariamento str ...firenzepost

Al via la IV edizione della Stagione Sinfonica al Teatro Politeama di Catanzaro - Il secondo evento della stagione, previsto per il 10 Maggio, presenta una spettacolare messa in scena di “Pierino e il Lupo” di Prokofiev, con la voce narrante di Peppe Servillo e l’accompagnamento ...agenziaradicale