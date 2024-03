Rugby serie C ErLux | ottima ripresa ma con Carpi non basta

(Di martedì 5 marzo 2024) L’Forlì cade contro19-28 e torna al penultimo posto. All’Inferno Monti la squadra emiliana fin da subito si dimostra solida e ben amalgamata, mettendo in risalto alcune individualità specialmente nel reparto arretrato. Degno di nota tra i forlivesi l’esordio di Gascon come mediano d’apertura. "Brutta la prima frazione, ci siamo spenti per 30’ e abbiamo commesso parecchi errori – analizza coach Savini –. Nel secondo tempo invece siamo stati dominanti segnando ben 4 volte, ma 3 non date dall’arbitro". Marcatori: 5 punti Pezzi e Biliardo, 2 Gascon; 7 meta tecnica). Altri risultati: Faenza-Guastalla16-9, Cus Ferrara-Lyons Piacenza 7-20, Imola-Bologna Club 36-19. Classifica: Lyons 63: Parma 55, Imola 52, Cus Ferrara 41, Faenza 28,21, Bologna Club 18, Forlì 12, Guastalla 3. e. ma.

