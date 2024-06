Fonte : casertanotizie di 1 giu 2024

1. E da tempo! – Associazione Mondragone Bene Comune. facebook. Quindi, ammette che siccome per 7 lunghi anni il regolamento, le tariffe e l’affidamento esterno (attraverso gara) non ci sono stati per colpa sua (e non solo), le entrate per le casse dell’ente non ci sono state.

Mondragone un Sindaco nel pallone che sul Cimitero comunale ha perso la brocca