Fonte : calcionews24 di 1 giu 2024

Tra Allegri e la Juve si. Il tecnico, a Londra per la finale di Champions League, ha ricevuto oggi la notifica. Allegri Juve, è arrivato il licenziamento per giusta causa! TUTTI i dettagli sull’ormai ex tecnico bianconero.

Allegri è stato LICENZIATO per giusta causa A breve BATTAGLIA LEGALE tra il tecnico e la Juve