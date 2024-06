Al Vittoriano una mostra dedicata a Mazzini e all’opera di Silvestro Lega

Fonte : sbircialanotizia di 1 giu 2024

Sangiuliano: "in prestito dagli usa, speriamo un giorno di acquisirlo" "L’ultimo ritratto:. L'esposizione, a Roma fino all'8 settembre, dal titolo "L’ultimo ritratto: Mazzini e Lega, storie parallele del Risorgimento", ha al centro il dipinto in cui il padre della Patria viene ritratto qualche ora prima della morte in tutta la sua fragile e composta umanità.

