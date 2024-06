Netanyahu | senza ostaggi non ci fermiamo

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 1 giugno 2024) 12.50 "Le condizioni di Israele per porre fine alla guerra non sono cambiate: la distruzione delle capacità militari e di governo di Hamas,liberazione di tutti glie la garanzia che Gaza non rappresenti più una minaccia per Israele". Lo ha ribadito oggi il premierin un comunicato diffuso dal suo ufficio. "L'idea che Israele accetti un cessate il fuoco permanente prima che queste condizioni siano soddisfatte è un noninizio. Continueremo a insistere su questo fatto".