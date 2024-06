Fonte : anteprima24 di 1 giu 2024

it. . Il maestro del Ct San Giorgio del Sannio ha potuto conoscere da vicino il “metodo Piatti”, riconosciuto dagli stessi addetti ai lavori come uno dei migliori al mondo, proprio lì dove si è formato Jannik Sinner e tanti altri campioni della racchetta transitati in Liguria nel corso degli anni.

Ct San Giorgio del Sannio il maestro Barile al Piatti Tennis Center dove è ‘nato’ il fenomeno Sinner