Generali al Salone Nautico di Venezia focus sui cambiamenti climatici

Fonte : iltempo di 1 giu 2024

La sua azienda, nata in pieno Covid, ha brevettato il primo materiale composito riciclabile, in grado di sostituire la vetroresina, materiale con cui sono realizzati scafi, camper e molte produzioni industriali il cui fine vita è un serio problema per l'ambiente.

