La Procura di Siena ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio per la morte di Simone Casini, 43enne trovato morto impiccato all'interno del suo camion in una piazzola a Isola d’Arbia, nel luglio del 2022: avrebbe avuto per 8 anni una relazione online con una donna poi risultata inesistente, a cui avrebbe dato 70mila euro.

Trovato impiccato a Siena aveva relazione online rivelatasi truffa | s’indaga per istigazione al suicidio