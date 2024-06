Antonella Fiordelisi è già finita con Mariano De Matteis? L’indiscrezione

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 1 giugno 2024)Desi sono lasciati? Spunta un’indiscrezione sulla showgirl E’ giàla relazione traDe? Negli ultimi giorni l’influencer ed ex gieffina aveva ufficializzato la sua storia con l’ex fidanzato di Sara Scaperrotta, ma qualcosa sembra andato storto. L’esperta di gossip Deianira Marzano ha riportato una segnalazione nelle sue stories Instagram: “E’ già crisi trae De? Lei è tornata da sola a Milano dopo il week-end a Napoli mentre lui è volato direttamente a Ibiza. Storia Instagram messa questa mattina e poi tolta…strano. Spero chenon prenda un’altra delusione” si legge sui social. La Marzano ha invece rassicurato in parte, sempre intervenendo su Instagram: “I ragazzi si sentono, certo, sono giovani e non è che si devono sposare domani”.