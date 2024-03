La storia di Lavinia Trematerra | morta in vacanza a 7 anni schiacciata da una statua

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di venerdì 1 marzo 2024) I giudici tedeschi, negli scorsi giorni, hanno deciso di archiviare l’inchiesta sulla morte di, la bambina napoletana di 7che, il 26 agosto 2022, morì dopo che unale precipitò addosso nell’hotel di Monaco di Baviera in cui si trovava incon i genitori. Nessuna anomalia ravvisata da chi ha condotto le indagini in Germania, che sono quindi state concluse senza ipotesi di reato né indagati. Una decisione che, tuttavia, ha lasciato con l’amaro in bocca mamma e papà della piccola, che non sono d’accordo con la decisione dei magistrati. “Certe cose te le aspetti dall’Egitto, come nel caso Regeni, ma non da un Paese che dovrebbe essere un faro per l’intera Europa” ha affermato con rammarico Michele, padre della bambina, al Corriere della ...