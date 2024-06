Scarperia esplode di colori Tifosi in festa Tra il pubblico i vip della cucina | spuntano Cracco e Borghese

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 2 giugno 2024)(Firenze), 2 giugno 2024 – Tutti in fila. Con destinazione Mugello. C’è il sole ad accompagnare l’attesa delle gare del Gp d’Italia. Un sole che racconta bene idel popolo delle moto che da giovedì ha messo le radici sul saliscendi delle colline che circondano il tracciato toscano. Un’occhiata al prato derlla Casanova-Savelli è l’impatto ti fa tornare indietro nel tempo. Ai giorni in cui Valentino era in pista e non al paddock. C’è un grana questo Mugello 2024. E ci sono appunto mille. Quelli delle tende che in tanti hanno aperto da giorni per vivere un weekend fatto di passione e vacanza. E ci sono idi chi fa il tifo ed è qui per sostenere un eroe. Il suo eroe. Il rosso è quello che accompagna il popoloDucati con particolare attenzione a Nuvola Rossa, Bagnaia.