Conte difendiamo l' Italia unita da chi vuole dividerla

(Di domenica 2 giugno 2024) "Pensate a chi andò a votare per la Repubblica, alla passione e alla voglia con cui ci si recò ai seggi potendo tornare a decidere, al coraggio di chi votò per un enorme cambiamento. Recuperiamo insieme quella passione per difendere la Repubblica e i suoi valori.l'da chi oggila da chi cirassegnati alla guerra, ai tagli, all'impoverimento del lavoro, alla corruzione diffusa. Non restiamo in panchina. Tutti in campo a difesa dei nostri valori comuni". Lo scrive sui suoi social il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe. .