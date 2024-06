E il terzo giorno…lo scongelarono Tutti pazzi per l’ibernazione

Leggi tutta la notizia su it.insideover

(Di domenica 2 giugno 2024) Da Vanilla Sky al Pianeta delle scimmie, passando per una serie di filmetti di quart’ordine,è un sogno che gli esseri umani accarezzano da sempre, in forme diverse, ovviamente. L’idea di base è quella di bloccare in qualche modo il deterioramento del corpo in attesa di svegliarlo tra 50, 100, 200 anni, ammesso che E ilperInsideOver. .