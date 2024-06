Fonte : ilgiornaleditalia di 2 giu 2024

Di lui ci si ricorda dell'interpretazione di Yanez in SandokanL'attore francese 93enne si è spento a Roma, in Italia, Paese che l'aveva adottatoAddio a Philippe Leroy, morto a Roma l’attore francese interprete di Yanez in Sandokan Philippe Leroy purtroppo era malato da te .

Addio a Philippe Leroy morto a Roma l’attore francese interprete di Yanez in Sandokan | aveva 93 anni