Fonte : isaechia di 2 giu 2024

View this post on Instagram A post shared by @serenaspena1995 Serena e Davide avevano annunciato di essere in dolce attesa del loro primo bebè lo scorso dicembre, “un bellissimo e inaspettato regalo di Natale”, come avevano raccontato sui social.

Temptation Island due ex protagonisti sono diventati genitori | Benvenuto Nathan!