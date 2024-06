Torta al cioccolato di Nigella | spettacolare

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di domenica 2 giugno 2024) Laaldiarriva direttamente dalla Gran Bretagna, burrosa, cremosa, irresistibile. L’autrice èLawson, una giornalista molto apprezzata, con una specializzazione in campo culinario che l’ha fatta assurgere nell’olimpo dell’immaginario collettivo, tanto che è ritenuta la dea della cucina inglese. Nei suoi intenti, i suoi piatti e i suoi dolci, in particolare, devono essere semplici da realizzare, ma coreografici… esattamente come quello che stiamo per preparare insieme.aldi: ingredienti e preparazione Per questa ricetta occorrono: per la base: 200 gr di farina 00 200 gr di zucchero 40 gr di cacao 5 gr di lievito per dolci 1/2 cucchiaino di bicarbbonato 2 uova 175 gr di burro 1 cucchiaio di essenza di vaniglia 150 ml di panna acida per completare: 75 gr di burro 175 gr difondente 250 gr di zucchero a velo 1 cucchiaio di miele 125 gr di panna acida 1 cucchiaino di estratto di vaniglia q.