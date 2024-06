I solari en pendant con lo sport | come si differenziano da quelli normali?

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di domenica 2 giugno 2024) Nell'estate che vede spopolare il tennis e che inneggia al wellness in chiaveiva, il legame trae attività fisica entra in una nuova era: l'SPF per chi si allena o disputa gare outdoor deve avere il fit giusto. Formule waterproof, massima resistenza al sudore, texture ultra light, facilità di utilizzo: il match col sole si disputa anche sulla pelle. Ecco i prodotti per uscirne vittoriosi.