LIVE Giro del Delfinato 2024 tappa di oggi in DIRETTA | iniziata la frazione d’apertura

(Di domenica 2 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.06 Gruppo che invece si è già fermato, oltre 2’30” di vantaggio per la vetta della corsa. 13.04 Percorsi i primi 10 chilometri di gara. 13.02 Donovan ha 30” di vantaggio su Le Berre, i due però dovrebbero raggrupparsi. 12.59 A breve la prima ascesa di giornata, il quarta categoria di Côte de Jenzat (1.5 km al 6.3%). 12.56 Si muove anche Mathis Le Berre (Arkéa – B&B Hotels). 12.54 Attacca dal gruppo il britannico Mark Donovan (Q36.5 Pro Cycling Team). 12.51 Nella prima parte di gara ci saranno i tre GPM di giornata, ci potrebbe essere battaglia per andare a caccia della Maglia a Pois. 12.49 PARTITA UFFICIALMENTE LA PRIMA! 12.46 Qualche leggera goccia di pia nella fase di partenza per i corridori.