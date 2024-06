2 giugno 1978 | l’Italia inizia i mondiali d’Argentina

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di domenica 2 giugno 2024) 2È un venerdì, quello del 2, quandoesordisce aidelche si giocano in Argentina. Gli azzurri, lo si dica già da subito, si sono qualificati vincendo un girone difficile, quello del gruppo 2 Europeo, data la presenza dell’Inghilterra e considerata la circostanza che si sarebbe qualificata solamente una squadra. Sia Italia che Inghilterra vincevano 5 gare e ne perdevano una, ovvero lo scontro diretto rispettivamente in casa dell’avversaria e in entrambi i casi per 2 a 0. Decisiva, quindi la differenza reti, favorevole agli azzurri con 18 gol fatti e 4 subiti, a fronte dei 15 inglesi (sempre 4 le reti al passivo). A questo punto si potrebbe dire che si era rivelata cruciale la vittoria a spese della Finlandia per 6 a 1 il 15 ottobre ’77 a Torino con 4 gol di Bettega (peraltro, non in perfette condizioni fisiche), 1 di Graziani e 1 di Zaccarelli.