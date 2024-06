Si combatte nel nuovo video da The Acolyte | La Seguace

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di domenica 2 giugno 2024) Manca pochissimo all’esordio su Disney+ di The: La, ma dalla rete continuano ad emergere nuovi interessanti contenuti promozionali. Quest’oggi, a tal proposito, possiamo dare uno sguardo ad una frenetica clip italiana con protagonista, tra l’altro, l’esperto di arti marziali Lee Jung-jae, ma anche unspot – in lingua originale – che offre una serie di sequenze inedite. Ricordiamo che la nuova serie Star Wars sarà disponibile su Disney+ a partire dal 5 giugno. In precedenza Lucasfilm aveva rilasciato uno speciale spot tv che offriva un primo sguardo alla mitica frusta laser, trovate ilseguendo questo nostro indirizzo. The, tutte le note di produzione Thesarà ambientata 100 anni prima di quanto accade in La Minaccia Fantasma e spiegherà come si è arrivati al punto in cui un lord Sith riesce infiltrarsi indisturbato nel senato, svelando cosa è andato storto.