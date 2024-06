Fonte : calcionews24 di 2 giu 2024

Il fuoriclasse vestirà la magliaA riportarlo è Fabrizio Romano con un semplice “Here we go!”FATTA per l’arrivo dell’attaccante francese dopo l’esperienza al PSG Mbappé diventerà un nuovo giocatore del Real Madrid: ora l’affare è praticamente fatto per l’attaccante francese dopo l’esperienza alla corte del PSG.

Mbappé è un NUOVO GIOCATORE del REAL MADRID FATTA per l’arrivo dell’attaccante francese