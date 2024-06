CISTO è in radio con LA FINE DEL GIORNO il nuovo singolo

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 2 giugno 2024) Dal 31 maggio 2024 è in rotazionefonica “Ladel”, ildidisponibile su tutte le piattaforme digitali di streaming dal 24 maggio che racconta gli stati d’animo di quando finisce una relazione. Andiamo a saperne di più. “Ladel” diè fuori Dal 31 maggio 2024 è in rotazionefonica “Ladel”, ildidisponibile su tutte le piattaforme digitali di streaming dal 24 maggio. Cosa racconta “Ladel” di? “Ladel” è un brano che nasce dopo una delusione amorosa, è il grido di un ragazzo che descrive gli stati d’animo di ambedue le parti. Ha delle sonorità pop per gli stati più emotivi per arrivare a delle batterie punk che evidenziano il distacco e la rabbia giovanile.