LIVE Italia-Cina Nations League volley femminile in DIRETTA | azzurre a caccia del riscatto sfida determinante in ottica Olimpiadi!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 2 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alladi, match valido per l’ottava giornata delladi2024. L’ultimo torneo internazionale prima delleè ormai entrato nel vivo e l’è in piena lotta sia per la qualificazione olimpica che per la qualificazione alla Final Eight. Le ragazze di Julio Velasco, da questa settimana in formazione tipo, si sono fino a questo momento ben comportate, su 7 match hanno infatti ottenuto 5 vittorie e 2 sconfitte, queste ultima contro la Polonia nel match inaugurale e contro il Brasile ieri. L’al momento occupa la quarta posizione in classifica con 16 punti ed è in piena lotta per la qualificazione alla Final Eigh.