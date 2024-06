Novak Djokovic loda Lorenzo Musetti | Ero nei guai ha mostrato un livello di gioco impressionante

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 2 giugno 2024) Una dura battaglia nella notte.è riuscito a piegarenel terzo turno del Roland Garros 2024. Con colpevole ritardo ha avuto inizio la sfida tra i due sul Centrale di Parigi. La pioggia di questi giorni sulla capitale francese sta condizionando non poco lo sviluppo degli incontri e questo ha portato a più partite del previsto in un impianto dotato di tetto retrattile. Per questo, la partita è iniziato alle 22.35 ed è terminata alle 03.00 del mattino.l’ha spuntata con il punteggio di 7-5 6-7 (6) 2-6 6-3 6-0, impressionando per la reazione dal quinto game del quarto set, quando si pensava che non ne avesse più: “Sono stato davvero neimi ha fatto sentire molto a disagio in campo, haundi