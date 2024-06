Borrelli | Disagi in via Conte della Cerra e San Gennaro Antignano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

"La chiusura di viaalla confluenza con via Sanad, in seguito al decretato pericolo di crollo di un fabbricato adiacente l'ingressoAsl territoriale di proprietà dell'ospedale Santobono, sta creando graviai residenti e ai commerciantizona. Stavolta però non si tratta di emergenza improvvisa bensì di una situazione degenerata a causa dell'indifferenza, dell'incuria esuperficialità con la quale è stata affrontata la pericolosità di un immobile puntellato da decenni che nessuno ha mai ritenuto di dover affrontare. Chiediamo agli amministratori del nosocomio di intervenire tempestivamente per decidere se abbattere definitivamente o rimettere in sicurezza l'edificio senza ulteriori tentennamenti.