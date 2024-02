Crotone PNRR pubblicata la gara per la realizzazione del ponte Gabelluccia – Quartiere san Francesco

Crotone, PNRR: Pubblicata la gara per il nuovo ponte di Gabelluccia

(Di venerdì 23 febbraio 2024) E’ tempo di Ponti, lungo come quello che si vuole realizzare sullo stretto di Messina, e meno lungo come quello che il comune divuole realizzare per collegare due aree della città. Lo ha comunicato l’assessore alLuca Bossi. La pubblicazione segue di qualche giorno la pubblicazione dellaper la riqualificazione del lungomare cittadino e della valorizzazione di Capocolonna. L’intervento, per un finanziamento totale pari a 2,2 milioni di euro, riguarda la costruzione di una passerella ciclo/pedonale congiungendo l’area libera di localitàcon l’area a servizi di località San, nei pressi della chiesa, del campo da bocce e del campetto. La passerella avrà una lunghezza di circa 85,00 m ed una larghezza di 5,00, con una pavimentazione adeguata a tale ...