Gaza | indagine Usa su crimini di guerra israeliani | John Kirby | “Troppi civili uccisi” | rapporto Biden-Netanyahu ai minimi storici

Dall'Onu un nuovo aggiornamento sulla questione del conflitto nella Striscia di Gaza , ovvero la richiesta di un'indagine per appurare eventuali ... (ilgiornaleditalia)

Missione del ministro degli Esteri Antonio Tajani in Medio Oriente per favorire la de-escalation. Dodici morti e decine di feriti il bilancio di un ... (ilsole24ore)

Sinwar nei tunnel di Gaza con moglie e figli, Israele: “Irraggiungibile da giorni, lo prenderemo vivo o morto” Mentre i negoziati tra Israele e Hamas vanno avanti e, secondo Usa ed Egitto che mediano, sono vicini a un punto di svolta e a una tregua di più settimane per evitare una carneficina a Rafah, nel sud ...

Operazione a Rafah, anche Cina e Russia isolano Netanyahu. «Indagine Usa sui crimini» Il primo ministro Benjamin Netanyahu lo ha ripetuto anche nell’ultimo incontro con l’omologo olandese Mark Rutte: «La guerra è destinata ...

La telefonata tra Meloni e Schlein porta all’intesa su Gaza: il Governo si adopererà per un cessate il fuoco L’impegno da parte del Governo italiano sarà quello di muoversi per arrivare al “cessate il fuoco umanitario a Gaza”. L’accordo bipartisan si è raggiunto in seguito alle, dicono “cordiali”, telefonate ...