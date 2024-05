Classifica di Amici per gli scommettitori | cambia tutto - nuovi pronostici

(Di sabato 18 maggio 2024) A due mesi dall’inizio del serale, stasera durante la finale scopriremo chi sarà ad alzare la coppa e anche ladi23. Dopo sondaggi social, ipotesi dei fan edi ogni tipo sapremo finalmente chi porterà a casa il montepremi di 100.000 Euro. Fino alla scorsa settimana glipuntavanosu Petit, dato come vincitore da tutti i maggiori siti di scommesse, seguito da Holden, Marisol, Sarah Toscano, Dustin Taylor e Mida. Ieri sera però le cose sonote e la vittoria del cantante napoletano non appare più così sicura. L’ultimo aggiornamento dei siti di scommesse ha mescolato le carte in tavola e ha visto le quotazioni di una delle alunne in netto rialzo, portando così ad una nuova possibiledi...

‘Amici’ macchina per talenti anche se non si vince: chi sono le star senza scettro - ‘amici’ macchina per talenti anche se non si vince: chi sono le star senza scettro - Ma prima di Angelina Mango anche altri artisti hanno avviato carriere di successo, andando ben oltre il talent, senza però aver conquistato lo scettro. Tra ...

Finale Amici 2024, chi vince Favoriti e super ospite del 18 maggio - Finale amici 2024, chi vince Favoriti e super ospite del 18 maggio - Al termine della finale di amici 2024 verranno assegnati diversi premi: quello della critica, quello delle radio, quello speciale per la comunicazione, il premio speciale Spirito Libero e il premio ...

Classifica FIMI: Capo Plaza resiste negli album, tallonato dagli Articolo 31. Eurovision: Angelina torna in top 10, il vincitore Nemo è alla #61 - classifica FIMI: Capo Plaza resiste negli album, tallonato dagli Articolo 31. Eurovision: Angelina torna in top 10, il vincitore Nemo è alla #61 - Nei singoli, come già anticipato, rimane saldo al vertice Come Un Tuono. Il podio è poi completato da 100 messaggi di Lazza (+1) e da L’Ultima Poesia di Geolier e Ultimo (+1). Esordisce alla #4 Bbe d ...