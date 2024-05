Cannes 2024 - le pagelle della quarta serata | Richard Gere papà modello 1 - Eva esagera 5

Festival di Cannes 2024, le foto dal photocall di The Surfer con Nicolas Cage - Festival di cannes 2024, le foto dal photocall di The Surfer con Nicolas Cage - Si è tenuta oggi il photocall di The Surfer con Nicolas Cage alla 77a edizione del Festival di cannes al Palais des Festivals. L ...

I tradimenti: Uma Thurman e Richard Gere a Cannes 2024 per il nuovo film di Paul Schrader - I tradimenti: Uma Thurman e Richard Gere a cannes 2024 per il nuovo film di Paul Schrader - A distanza di quarant’anni da American Gigolò, Paul Schrader torna a dirigere Richard Gere in Oh, Canada, che in Italia prenderà il titolo di I tradimenti e che è stato presentato oggi al Festival di ...

Cannes 2024, pagelle look oggi: Margaret Qualley aiuto (4), Aishwarya Rai come i festoni di Natale (s.v.). Eva Green Maleficent (5) - cannes 2024, pagelle look oggi: Margaret Qualley aiuto (4), Aishwarya Rai come i festoni di Natale (s.v.). Eva Green Maleficent (5) - A cannes 2024 va in scena la prima di "Kinds o Kindness". E sul red carpet di colpo compaiono colori, glitter e maxi fiocchi oltre a una spiccata tendenza, già avvistata con ...